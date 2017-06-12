В Крыму сообщают о 16 пострадавших в результате ДТП с автобусом

Количество пострадавших в результате аварии на трассе «Симферополь-Ялта», где столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус, выросло до 16-ти, один из пострадавших находится в реанимации.

Об этом 12 июня сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на подконтрольного Кремлю главу крымского министерства здравоохранения Александра Голенко.

«Один человек, который пострадал в аварии, находится сейчас в реанимации в Ливадийской больнице Ялты, его состояние врачи оценивают как тяжелое. У остальных пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести», – сказал Голенко.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Крыму, ДТП произошло утром в районе Массандры. В автобусе находились 27 человек, в том числе пятеро детей, в грузовой «ГАЗели» были два человека.

Спасатели провели операцию по деблокации пострадавшего водителя из деформированного автомобиля «Газель». На месте ДТП проводятся следственные действия.