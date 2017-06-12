Службе безопасности Украины располагает фактами, свидетельствующими о применении Россией заблаговременно спланированной информационной войны против Украины. Об этом сообщила 12 июня заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности Юлия Лапутина, информирует УНИАН.

«Впервые собраны и проанализированы факты, свидетельствующие о применении Российской Федерацией против Украины не только физических агрессивных действий, но и заблаговременно спланированной информационной войны, которая способствовала решению военных целей России в ущерб безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявила Лапутина.

По ее словам, о том, что действия России были запланированы, говорит внесение изменений в российское законодательство, расширяющие право на применение военной силы за рубежом.

«Мы все были свидетелями довольно агрессивной кампании в АР Крым по пропаганде так называемого «русского мира», который позиционировался российскими идеологами как концепция международного трансгосударственного содружества, якобы объединенного причастностью к России и лояльностью к русскому языку, вместе с этим «русский мир» рассматривается не только как культурно-историческая идея, но и как политическая доктрина», – добавила эксперт.

Прокуратура Автономной Республики Крым 30 мая начала досудебное расследование в отношении подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. В СБУ это дело уже назвали «беспрецедентным», потому что информационная составляющая войны России против Украины впервые получит правовую оценку.

Уголовное производство внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

В СБУ считают, что дело против крымских и российских чиновников станет резонансным не только в Украине, но и на международном уровне.

Российских чиновников, которых обвиняют в гибридной войне, могут осудить на срок до 12 лет. Учитывая, что дело может рассматриваться на международном уровне, то и наказание могут ужесточить, сообщили в СБУ.