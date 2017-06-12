Количество задержанных на оппозиционных акциях в Москве и Санкт-Петербурге превысило в целом 250 человек. Об этом свидетельствуют данные организации «ОВД-Инфо», которая собирает информацию о задержаниях на политических акциях.

По данным правозащитников, в Москве был задержан 121 участник протеста, в Санкт-Петербурге – 137. Это число не окончательно, поскольку продолжаются как сами митинги, так и задержания. Задержание участников антикоррупционных акций прошли и в других российских городах.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией в Москве перед началом запланированных в праздник Дня России антикоррупционных акций.

Ранее 12 июня мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил глава штаба Навального Леонид Волков.

В Санкт-Петербурге местные власти предложили сторонникам оппозиционера Навального, которые пришли на Марсово поле, на автобусах отправиться протестовать на окраине города.

В России оппозиция подала заявки на митинги и другие акции в 224 городах, во многих городах власти не согласовали проведение протестов.