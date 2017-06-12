В Севастополе ко Дню России организовали выставку-продажу цветов

Выставку-продажу цветов провели 12 июня в аннексированном Севастополе. В этом году российские власти города распорядились провести ее в День России, хотя ранее она была приурочена ко Дню города, который отмечают во второе воскресенье июня.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в выставке участвовали только севастопольские и несколько крымских предприятий. Больших цветочных скульптур было только две – «Алые паруса» и «Петуниевый водопад». Не было традиционной аллеи кактусоводов, торговали в основном петуниями, бегониями, геранью, флоксами, фиалками и другими цветами.

В прошлые годы рядом с цветочной выставкой разворачивались ряды с продукцией севастопольских и украинских промышленных и научно-технических предприятий. По наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, на этот раз никто не выставлял свою продукцию.

Кроме выставки-продажи цветов в рамках празднования Дня России в аннексированном Севастополе анонсировали концерты оркестров русских народных инструментов, дискотеку на Приморском бульваре, танцы на площади Нахимова и фестиваль военных оркестров с участием оркестров Росгвардии. В вечернем концерте, как ожидается, выступят российские группы и артисты – «Любэ», Родион Газманов и другие.

В Ялте 12 июня ко Дню России организовали выступление творческих коллективов, мастер-классы по росписи матрешек и персонажей русских сказок, конкурс рисунка на асфальте, игровую программу с участием ростовых кукол и другие массовые мероприятия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».