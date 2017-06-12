Украинскому культурному центру в Крыму запрещают проводить публичные акции – Кузьмин

Украинскому культурному центру в аннексированном Крыму власти запрещают проводить любые публичные акции, а руководитель центра Леонид Кузьмин получает не только отказы в проведении таких мероприятий, но и «предупреждения о недопустимости экстремизма».

Подобный документ Кузьмину вручила полиция после того, как симферопольские власти отказали украинским активистам в проведении публичного мероприятия по случаю дня рождения Тараса Шевченко, рассказал Леонид Кузьмин 12 июня на пресс-конференции в Киеве.

«Обязанность любого государства – обеспечивать свободу мирных собраний. Но в Крыму действующая власть лишает нас свободы собираться, выражать и обсуждать проблемы публично, мирно. Как пример такого запрета для нас, как Украинского культурного центра, – это запрет на мирное собрание 9 марта 2017 года. Надуманная причина в этот раз – это якобы «неправильно заполненное уведомление на проведение мероприятия». За три последних года мы семь раз пытались согласовать с властями мирные акции, и нам согласовали только раз: в 2015 году мы провели публичное мероприятие, посвященное дню рождения Кобзаря», – рассказал Кузьмин.

В Крыму гражданам препятствуют в осуществлении права на мирные собрания, сообщили 12 июня участники Крымской правозащитной группы во время презентации обзора «Несогласованная свобода: Аналитический обзор о нарушении свободы мирных собраний в Крыму».

Украинские правозащитники разработали рекомендации для властей России, властей Украины и международных структур. Крымская правозащитная группа уже направила этот обзор Специальному докладчику ООН по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций.