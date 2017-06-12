На антикоррупционной акции в Москве задержали около 400 людей – СМИ

В Москве на антикоррупционной акции силовики задержали около 400 человек, сообщают российские СМИ.

Полиция задерживает активистов на Тверской улице, Пушкинской площади и на проспекте Сахарова.

Среди задержанных оппозиционеры Илья Яшин, Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и координатор организации «Открытая Россия» Мария Баронова.

Участники акции на Тверской улице скандируют «Позор!», «Россия без Путина» и «Путин – вор!».

Ранее задержали оппозиционера Алексея Навального. В полиции это объяснили его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции. Ему грозит до 30 дней административного ареста.

В воскресенье вечером Навальный сообщил, что в Москве согласован митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы предупредила организаторов о «недопустимости нарушений закона».

Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов. Власти Москвы назвала действия активистов «неадекватными».

Антикоррупционные акции в День России 12 июня происходят и в других российских городах.