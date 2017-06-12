В Москве и Санкт-Петербурге задержали около 700 участников акций протеста

В российских городах Москве и Санкт-Петербурге полиция 12 июня задержала около 700 участников акций протеста против коррупции, созванных оппозиционером Алексеем Навальным. Еще десятки людей на протяжении праздничного Дня России были задержаны в других российских городах – от Владивостока до Калининграда.

Среди задержанных в Москве – оппозиционные политики Илья Яшин и Вячеслав Мальцев, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Роман Рубанов и другие активисты.

Сам инициатор антикоррупционных протестов Алексей Навальный был задержан полицией в Москве перед началом запланированных акций.

Ранее 12 июня мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил руководитель штаба Навального Леонид Волков.

В Санкт-Петербурге местные власти предложили сторонникам оппозиционера Навального, которые пришли на Марсово поле, на автобусах отправиться протестовать на окраине города.

В России оппозиция подала заявки на митинги и другие акции в 224 городах, во многих городах власти не согласовали проведение протестов.