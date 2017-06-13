Эксперт: мониторинг соблюдения прав человека в Крыму важен для мира и крымчан

Проблемам нарушения прав человека в Крыму нужно уделять как можно больше внимания, заявил 12 июня эксперт общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин в Киеве на пресс-конференции, посвященной презентации обзора «Несогласованная свобода: Аналитический обзор о нарушении свободы мирных собраний в Крыму».

По его словам, подобные исследования важны как для мирового сообщества, так и для жителей аннексированного полуострова.

«Трудно переоценить важность подобных исследований. Как с точки зрения фиксации системных нарушений основных прав человека на оккупированной территории Крыма, так и доведение этой информации до международного сообщества. Также такая работа – доказательство того, что о полуострове и стандартах прав человека на нем не забыли в Украине», – сказал Бурмагин.

Участники Крымской правозащитной группы сообщили, что в Крыму гражданам препятствуют в осуществлении права на мирные собрания.

Украинские правозащитники разработали рекомендации для властей России, властей Украины и международных структур. Крымская правозащитная группа уже направила этот обзор Специальному докладчику ООН по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».