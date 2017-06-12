Правозащитники советуют работающим крымчанам позаботиться об украинской пенсии

Правозащитники советуют работающим на аннексированном полуострове жителям Крыма позаботиться об украинской пенсии уже сейчас. Согласно украинскому законодательству, период уплаты взносов является основанием для назначения пенсии.

«Получается для крымчан, которые там остались, по сути, основной выход – заключать добровольный договор с пенсионным или оформляться как ФОП (физическое лицо-предприниматель) или самозанятое лицо, если они планируют потом оформлять пенсию в Украине. Но это влечет, конечно, и необходимость уплаты других обязательных налогов. По этой причине добровольный договор с ПФУ (пенсионный фонд Украины) выглядит как оптимальный вариант в этой ситуации», – пояснила в комментарии Крым.Реалии руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

В пятницу, 9 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для получения пенсии на материковой Украине жители аннексированного Россией Крыма должны платить взносы в Пенсионный фонд Украины, сообщило агентство «Интерфакс – Украина».

С марта 2014 года Российская Федерация объявила крымчан своими гражданами, расчет пенсий определили в следующем порядке: украинское пособие пересчитали с гривен на рубли по курсу 3,8 и постепенно увеличивали в 2 раза. Таким образом, крымские пенсионеры получали больше пенсионеров, проживающих на материковой части Украины. С 2015 года в Крыму пенсии начисляют по российским законам. В результате у новых пенсионеров выплаты уменьшаются.

Тем, кто отказался от российского гражданства, но продолжает жить на полуострове, начинают сокращать выплаты. В этом году крымчанам преклонного возраста, так и не получившим российские паспорта, перестают выплачивать пенсии.