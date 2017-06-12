В Москве задержали 731 участника акции протеста – обновленные данные

В Москве 12 июня задержали 731 участника акции протеста, созванной оппозиционным политиком Алексеем Навальным против коррупции. Такие обновленные данные по состоянию на 18:45 по московскому времени (оно совпадает с киевским) приводит независимый правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, полиция развезла задержанных по 39 участкам. Среди задержанных – несколько иностранных граждан и несовершеннолетние. В участке также оказались оппозиционные политики Илья Яшин и Вячеслав Мальцев, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Роман Рубанов, активистка «Открытой России» Мария Баронова и другие. Как сообщает русская служба Радио Свобода, активистка Юлия Галямин находится в больнице после того, как ее вместе с мужем избили силовики.

Более 300 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. Задержание десятков активистов прошли на акциях по всей России – от Владивостока до Калининграда.

Сам инициатор антикоррупционных протестов Алексей Навальный был задержан полицией в Москве перед началом запланированных акций.

Ранее 12 июня мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил глава штаба Навального Леонид Волков.

В Санкт-Петербурге местные власти предложили сторонникам оппозиционера Навального, которые пришли на Марсово поле, на автобусах отправиться протестовать на окраине города.

В России оппозиция подала заявки на митинги и другие акции в 224 городах, во многих из них власти не согласовали проведение протестов.