Россия: оппозиционера Алексея Навального доставили в суд

Задержанный 12 июня оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен с полицейском в Симоновский районный суд в Москве.

Силовики составили протокол по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, максимальная санкция – 30 суток ареста). Об этом в Twitter сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Как информирует пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, стороне защиты суд отказал в осуществлении видеосъемки заседания, а также в переносе судебного заседания на 13 июня для ознакомления с материалами дела.

Полицейские задержали Навального 12 июня днем в подъезде, при выходе из квартиры, по дороге на антикоррупционную акцию «Требуем ответов». Утром 12 июня мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил глава штаба Навального Леонид Волков.

В России оппозиция подала заявки на митинги и другие акции в 224 городах, во многих городах власти не дали разрешения на проведение протестов.