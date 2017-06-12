В Севастополе провели благотворительный офицерский бал

В музейном комплексе «Михайловская батарея» в Севастополе 11 июня провели Большой севастопольский благотворительный офицерский бал. Как сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя, мероприятие проходит уже в четвертый раз.

«В мероприятии приняли участие более двухсот пар со всей России: от Владивостока до Мурманска, Севастопольский симфонический оркестр, оркестр Черноморского флота, Ансамбль песни и пляски Черноморского флота и другие творческие коллективы», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, танцевальная программа началась с исполнения полонеза, посвященного основателям Севастополя. Затем состоялись военно-бальный парад, дефиле духового оркестра, выступления хореографов и музыкальных исполнителей, и благотворительные аукцион и лотерея.

Как говорится в сообщении правительства, Большой севастопольский благотворительный офицерский бал проводится с 2013 года. Организаторы – городское сообщество «Благородное собрание города Севастополя». В этом году бал приурочен к празднованию 12 июня Дня России и 234-й годовщине со дня основания города Севастополя. Благотворительная программа предусматривает адресную поддержку севастопольских детей с ограниченными возможностями.