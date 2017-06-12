Радио Свободная Европа/Радио Свобода призывает к освобождению донецкого блогера Васина

Главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич призвал к освобождению блогера и автора Радіо Свобода Станислава Васина (Асеева), который исчез в Донецке в июне.

По словам Пеич, если задержание Васина боевиками – правда, это противозаконно. «Он должен быть немедленно освобожден, и ему должны гарантировать безопасность», – отметил Пеич.

Связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Васиным (Асеевым) исчезла ранее в этом месяце. Первым об исчезновении Васина сообщил экс-депутат Егор Фирсов.

По его словам, в группировке «ДНР» родственникам Станислава Васина не дают информации о его местонахождении. Известно, что мать в последний раз общалась с ним 2 июня, на следующий день они должны были встретиться в Макеевке, но этого не произошло, Станислав просто не вышел на связь.

11 июня Служба безопасности Украины подтвердила исчезновение Васина в Донецке.

12 июня Национальный союз журналистов Украины обратилась с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Васина.

Станислав Васин готовил репортажи о жизни Донецка для Радио Донбас.Реалии и других изданий.