США раскритиковали массовые задержания в России

В США осудили массовые задержания участников акций протеста в России, сообщает Радіо Свобода.

Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал задержание протестующих оскорблением фундаментальных ценностей и призвал к немедленному освобождению задержанных.

Акции против коррупции состоялись в ряде городов России 12 июня, в День России. В Москве, по разным данным, задержали более 700 участников митинга, в Санкт-Петербурге – до полутысячи человек.

Среди задержанных – в частности, оппозиционеры Илья Яшин и Вячеслав Мальцев. Перед самой акцией задержали и инициатора антикоррупционного митинга Алексея Навального.

В России оппозиция подала заявки на митинги и другие акции в 224 городах, во многих из которых власти не дали разрешения на проведение протестов.