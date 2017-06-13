ЕС призвал власти России освободить всех задержанных на антикоррупционных акциях

Европейский союз призвал российские власти немедленно освободить всех задержанных 12 июня во время антикоррупционных акций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.

Отмечается, что задержание сотен мирных демонстрантов и насилие в их отношении со стороны правоохранительных органов противоречат основополагающим свободам выражения мнений и собраний, которые закреплены в российской Конституции. В Брюсселе ожидают, что эти права будут защищены и что российские власти будут полностью соблюдать взятые на себя международные обязательства.

Накануне, 12 июня, в десятках российских городов прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более 860 человек, в Петербурге – 890.

Оппозиционера Алексея Навального задержали еще до начала митинга в подъезде дома. В ночь на вторник суд приговорил его к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.