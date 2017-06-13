На стройку Керченского моста свозили иностранных журналистов

Около полусотни иностранных журналистов – участников медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» – посетили строительную площадку Керченского моста со стороны аннексированного Крыма. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Сообщается, что в группе были журналисты из Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта, Украины. Однако имени украинского журналиста в инфоцентре не опубликовали.

Поездку организовало Министерство иностранных дел России.

«Представители зарубежных СМИ увидели, как собирают судоходные арки Крымского моста. На железнодорожной осталось смонтировать два замыкающих блока, и свод сомкнется. Арочные пролеты установят на фарватерные опоры. Журналистам показали, как идет их возведение в Керчь-Еникальском канале», – говорится в сообщении.

На днях подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский призвал иностранных журналистов убедиться, что строительство Керченского моста «не фейк».

Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым, таким образом стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.