Закон о языковых квотах на украинском телевидении вступит в силу 13 октября

Закон, обязывающий общенациональные каналы вести не менее 75% вещания на украинском языке, опубликовали 13 июня в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Он вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования – 13 октября.

23 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%. Согласно документу, передачи, фильмы и новости, изготовленные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 часами. Телерадиокомпании местного вещания должны транслировать не менее 60% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания должна будет платить штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

По мнению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, закон о языковых квотах в вещании украинских телерадиокомпаний поможет развитию языков коренных народов страны.

9 июня этот вернули в парламент с подписью президента.

Медиахолдинг «Интер медиа групп» публично выступил против языковых квот на телевидении, а депутаты из «Оппозиционного блока» заявляли о намерении обратиться по поводу принятия этого закона в Конституционный суд.