Режиссер Алексей Учитель: примирение с Поклонской невозможно

Российский режиссер, автор фильма «Матильда» Алексей Учитель встретился накануне, 12 июня, с экс-прокурором аннексированного Крыма, а ныне депутатом российской госдумы Натальей Поклонской. Однако встреча не решила конфликта между Поклонской и Учителем, рассказал ТАСС сам режиссер.

«Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней (Поклонской – КР). Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой», – заметил он.

Он также сообщил, что Санкт-Петербургский государственный университет провел экспертизу законченного фильма «Матильда», эксперты не нашли в картине элементов, оскорбляющих чьи-либо чувства. Однако, по словам Учителя, он не надеется, что эти результаты помогут урегулировать претензии Поклонской к картине.

«Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ «нет». То есть нет оскорбления», – сказал Учитель.

В конце мая российская полиция по жалобе Поклонской начала проверку кинокомпании Учителя на налоговые преступления.

Адвокат режиссера Константин Добрынин в ответ на это обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность Поклонской, которая инициирует проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма «Матильда».

После многократных жалоб Поклонской в Генпрокуратуру на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».