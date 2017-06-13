Представитель МИД Казахстана: авторы экспозиции с картой Украины без Крыма принесли извинения

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что авторы экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины отсутствует Крым, отправили официальное извинение в украинское посольство. Об этом 13 июня сообщает «Sputnik Казахстан».

«Не надо политизировать этот инцидент – инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями», – сказал Тлеуберди.

Ранее посольство Украины в Казахстане выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».