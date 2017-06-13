Россия нарушает международные нормы, призывая крымчан в армию – ООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.

«1 апреля 2017 года началась ежегодная кампания по призыву в армию Российской Федерации, которая, в случае крымчан, нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы», – говорится в сообщении.

В Севастополе 25 мая впервые после аннексии Крыма состоялась торжественная отправка 30 призывников для похождения военной службы за пределами полуострова в соседнюю Россию.

Раньше сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.