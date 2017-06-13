В Госдуме России обещают доработать законопроект о курортном сборе

В Госдуме России намерены доработать законопроект о курортном сборе, для этих целей создадут специальную рабочую группу по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма, сообщают российские СМИ во вторник 13 июня.

Как сообщил российскому агентству ТАСС заместитель главы комитета российской Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, «заинтересованные регионы будут присылать своих представителей» на совещания, чтобы обсудить этот вопрос.

Кривоносов считает, что, по мнению членов профильного комитета Госдумы, владельцы индивидуальных средств размещения «смогут обойти обязательный сбор». Также, по его словам, доработки требуют вопросы администрирования платежей, которые при реализации законопроекта в нынешней редакции могут, по мнению Кривоносова, привести к появлению коррупционной составляющей.

Российские СМИ сообщают, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало министерство по делам Северного Кавказа России.

Если этот законопроект будет принят, курортный сбор будут взимать не только с туристов, но и со всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных, отмечают российские СМИ. Взимать сборы предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах).

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раньше поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении курортного сбора, и высказал предположение, что сумма не будет превышать 50 рублей.