Политолог: в Крыму невозможны протесты против режима Путина

В аннексированном Крыму невозможны акции протестов против режима российского президента Владимира Путина. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии 13 июня высказала крымский политолог Евгения Горюнова.
По ее словам, «ни о каких антипутинских настроениях на полуострове не может быть и речи, пока крымчане обвиняют в своих бедах местную власть».
«Акция (антикоррупционные акции протеста в городах соседней России – КР) носила антипутинский характер. В Москве и Питере люди кричали: «Долой царя, долой Путина!». А в Крыму это априори невозможно. Потому что Крым, наоборот, просит у Путина поддержки, защиты. Выходит, (приходится – КР) записывать видео ролики в поддержку политики Путина, обвиняя во всех проблемах именно местные власти», – объяснила она.
Первый вице-президент Центра политических технологий в России Алексей Макаркин считает, что крымчане выйдут только на те акции, которые будут иметь пророссийскую основу.
«В Крыму – свой протест, и он отличается. В Москве оппозиционный протест носит проукраинский характер. В 2014-ом году и Алексей Навальный, и теперешние его критики, все они выходили против войны, с критикой российской власти… Для крымчан такая значительно умеренная позиция вряд ли приемлема... Если в Крыму и возможны какие-то выступления, то только на ортодоксальной, пророссийской основе», – считает российский эксперт.
12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве 12 июня задержали 731 участника акции протеста, более 300 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. Задержание десятков активистов прошли на акциях по всей России – от Владивостока до Калининграда.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: