В России арестовали на 10 суток оппозиционера Вячеслава Мальцева

Суд в столице России Москве арестовал на десять суток оппозиционера Вячеслава Мальцева, задержанного накануне на несогласованной акции на Тверской улице. Как сообщает 13 июня Радио Свобода, оппозиционера признали виновным в неповиновении требованиям полиции.

Ранее по такому же обвинению оппозиционеры Илья Яшин и Марк Гальперин получили по 15 суток административного ареста.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве 12 июня задержали 731 участника акции протеста, более 300 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. Задержание десятков активистов прошли на акциях по всей России – от Владивостока до Калининграда.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осудили массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции.