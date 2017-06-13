В России мэр Москвы назвал «провокацией» акцию против коррупции 12 июня

В России мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию в центре российской столицы 12 июня «опасной провокацией», информирует российский «Интерфакс».

По словам Собянина, участники митинга действовали «агрессивно», а правоохранительные органы «профессионально».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал митинги 12 июня «провокацией» и заявил, что в Кремле не станут прислушиваться к призывам США и Евросоюза немедленно освободить задержанных.

12 июня во многих городах России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны около 900 человек, по всей России – более 1700. Полицейские применяли силу. Накануне согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о переносе акции на Тверскую улицу. Он был арестован на 30 суток.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.