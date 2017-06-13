В Крыму фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова посадили в карцер – адвокат

В Крыму фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова посадили в карцер на 25 дней, сообщает сайт QirimInfo со ссылкой на адвоката Джемиля Темишева. По словам адвоката, Джеппарова отправили в карцер за то, что он якобы не открыл дверь в камеру по требованию администрации СИЗО.

«У них камера одна из самых маленьких в СИЗО. Там даже пройти невозможно. Если один человек встал, второй уже не пройдет. Поэтому дверь в камеру плохо открывалась», – рассказал адвокат.

По словам Темишева, Джеппаров находится в карцере четвертые сутки, здоровье крымчанина резко ухудшилось, он вынужден постоянно принимать обезболивающие препараты

«У него шло лечение, когда его посадили... Его забрали в носках и майке. Всю ночь он простоял в сыром карцере», – добавил Темишев.

У Джеппарова резко ухудшилось здоровье во время пребывания в СИЗО, его адвокаты неоднократно требовали предоставить крымчанину медицинскую помощь.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».