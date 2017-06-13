Аксенов отчитался в Москве о противодействии терроризму в регионе

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 13 июня принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Москве под руководством начальника ФСБ России Александра Бортникова.

Как сообщает пресс-служба Аксенова, на совещании «рассмотрели вопросы совершенствования государственной системы противодействия ядерному терроризму и результаты деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа».

«В ходе обсуждения вопросов повестки дня выработана согласованная позиция участников заседания и определены меры, направленные на совершенствование важных элементов системы противодействия терроризму», – говорится в сообщении.

В начале мая 2017 года Сергей Аксенов наградил членов крымской антитеррористической комиссии грамотами и благодарностями. По словам Аксенова, деятельность антитеррористической комиссии «помогает сохранять на полуострове спокойную и безопасную обстановку».

После российской аннексии Крыма, на полуострове постоянно говорят о террористической угрозе. Памятки о том, как противостоять терроризму, сопровождают крымчан в повседневной жизни, в том числе в учебных заведениях полуострова.