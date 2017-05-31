Мифический терроризм: чем пугают крымчан

Памятки о том, как противостоять терроризму, сопровождают повседневную жизнь крымчан вот уже три года – с приходом на полуостров России. В транспорте, поликлинике, детском саду крымчанам рассказывают, что делать в случае опасности, хотя за последние 20 лет терактов как таковых в Крыму не было. Зачем пугают крымчан и как это отражается на эмоциональном состоянии жителей полуострова – разбирались журналисты телевизионного проекта «Крым.Реалии».

У севастопольца Николая Анохина четверо внуков. Мужчина считает, что они в безопасности – на калитки детсадов поставили замки, а в школах усилили охрану. Себя он тоже чувствует защищенным – уверяет, что Севастополю террористические атаки не грозят.

У нас такой флот стоит, такая армия – мы чувствуем себя в безопасности

«Мы все защищенные здесь: у нас такой флот стоит, у нас такая армия, что мы чувствуем себя в безопасности», – говорит Николай.

Татьяна Серебрякова – мать троих детей, ее среднему сыну 10 лет, он – кадет военного училища. Каждый день на входе в учебное заведение парня обыскивает охрана.

«В Нахимовском училище у них даже сумки проверяют при входе и автобусы проверяют на вот эти все устройства взрывные. И если дети выходят куда-то шествием, строем, то перед этим шествием проверяется вся трава... Не, ну молодцы!» – говорит мать.

При этом женщина отмечает, что в повышенное беспокойство появилось с приходом России.

Как вступили в Россию – стало немного боязно, но все равно спокойно

«Как вступили в Россию – стало немного боязно, но… все равно спокойно», – говорит Татьяна.

Молодая мама Ольга Подлужная ради обеспечения безопасности сына изучила правила «Как уберечься от терроризма» наизусть.

«В случае каких-то подозрительных ситуаций обращаться в правоохранительные органы, быть бдительными, ничего руками не трогать, ногами, соответственно, тоже. В каждом, мне кажется, временном отрезке есть свои трудности. Всех победим!» – говорит Ольга.

Большинство опрошенных родителей готовы ограничить свободу детей, лишь бы те не подвергались опасности. Вот как поясняет причины осторожности психолог из Крыма Ольга Духнич.

В данном случае людей объединяют страхом

«Людей можно объединять либо радостью, либо страхом. В данном случае объединяют страхом. Если в авторитарном и тоталитарном государстве начинает зарождаться некая гражданская активность, то «лучшее», что можно сделать, – это погрузить общество в атмосферу страха, в атмосферу террористической угрозы. И тогда люди спускаются на несколько ступеней вниз в своих ценностях: от саморазвития, заботы о своем будущем – к потребности безопасности», – говорит психолог.

​Массовое запугивание

«Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов или веревок. Переносите лишения, оскорбления и унижения. Постарайтесь закрыть детей от случайных пуль». Это не фраза из триллера, а плакат в троллейбусе.

«Не открывайте двери незнакомым людям, не вступайте с ними в контакт на улице, в общественном транспорте и так далее». Это не наставление ребенку перед выходом на прогулку, а табличка в больнице.

Автостанции стали объектами повышенной опасности – об этом каждые 10 минут предупреждают из громкоговорителей.

Российские власти не просто запугивают людей, но и зарабатывают на этом, утверждают крымчане. Перевозчики на городских маршрутах давать комментарии отказываются, но за кадром рассказывают – они официально платят за проверку каждого автобуса, проводимую спецслужбами. Более того, водители покупают камеры для наблюдения и фиксирования поведения пассажиров в салоне. На это тратят десятки, а иногда – сотни тысяч рублей. И в конце концов «борьба с терроризмом» ударяет по кошельку простых крымчан повышением тарифов.

Массовые мероприятия, призванные показать мощь отпора в случае появления признаков терроризма, тоже не редки в Крыму. Например, в Евпатории спецназовцы ФСБ России штурмовали пансионат. По легенде, они тренировались освобождать заложников, которых захватили террористы. В Севастополе горожанам показали новую автотехнику специального назначения с красноречивым названием «Каратель», а потом эти «каратели» ездили по крымским городам.

Эксперты считают, что борьба с мифическими угрозами призвана «держать население в тонусе».

Для Крыма это состояние неопределенности, страха, что что-то может случиться

«Сама то Россия живет с начала нулевых под постоянной угрозой террористической атаки, иногда там случаются взрывы в метро и так далее. А для Крыма это состояние неопределенности, страха, чтобы население постоянно боялось, что что-то может случиться, для этого такие беспрецедентные меры – антитеррористические учения», – говорит крымский политолог, преподаватель Таврического национального университета имени Вернадского Евгения Горюнова.

Специалисты отмечают, что, как показывает история, в режиме страха люди могут жить десятилетиями. Однако на детей такое воспитание может оказать непоправимое воздействие – они становятся зажатыми. Для тех, кто привык бояться, будет сложно открыть себя миру.