Крым как полигон ФСБ

Специально для Крым.Реалии

Кремль и российские спецслужбы превратили аннексированный Крым в полигон для отработки провокаций против Украины. Милитаризация полуострова, учения военных и спецслужб, антиукраинская истерия, разоблачения «террористов» и атмосфера страха указывают на то, что Кремль может использовать Крым как плацдарм для вторжения на юг Украины.

Российские силовики в аннексированном Крыму готовятся к очередной инсценировке задержания «украинских диверсантов». По сообщениям местных СМИ, на полуострове стартовали масштабные «учения» спецназа ФСБ России. В общей сложности будет задействовано около двух тысяч сотрудников спецслужбы. «В ходе учений будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории», – сообщил «Крыминформ» со ссылкой на управление ФСБ.

Силовики займутся освобождением от условных террористов платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море. Стоит напомнить, что указанные объекты – собственность Украины, украденная Москвой в ходе аннексии Крыма. Наблюдать за действиями спецназа ФСБ будут два десятка журналистов. «Планируется задействовать воздушные и морские суда, специальную бронированную технику, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника», – говорится в сообщении. На следующем этапе учений планируется отработать действия спецназа по освобождению заложников в одном из санаторно-гостиничных комплексов Евпатории.

Россиянам и жителям полуострова систематически внушают, что материковая Украина готовит диверсии против крымчан

Кремль и российские спецслужбы превратили Крым в огромную военную базу и многопрофильный полигон. Проводятся учения армии, флота, ФСБ и прочих силовых структур. Готовится соответствующим образом общественное мнение. Россиянам и жителям полуострова систематически внушают, что материковая Украина готовит диверсии против крымчан, а Запад, который, якобы из вредности, отказывается признать итоги «референдума», потакает Киеву.

За последние несколько месяцев Москва провела множество организационных мероприятий. Часть из них были публичными. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании 14 марта рекомендовал обратить особое внимание на антитеррористическую безопасность санаториев и курортов полуострова. Следующий эпизод – мартовские учения российских ВДВ и морской пехоты в Крыму. Генерал-полковник Андрей Сердюков, командовавший маневрами, сообщил, что учения обусловлены «возросшей террористической угрозой». Хотя по факту российские войска отрабатывали захват приморских городов Украины.

Затем подконтрольное Кремлю крымское правительство сообщило о создании штаба по проведению «контртеррористических операций» – очередного коллегиального органа с участием крымских чиновников и силовиков. Ранее под руководством «главы» Крыма Сергея Аксенова сколотили еще и «антитеррористическую комиссию». За прошлый год вся ее деятельность свелась к распространению дезинформации и антиукраинских инсинуаций. Крымские «депутаты» и пропагандисты неустанно заявляли, что вышеуказанные действия спровоцированы «возросшей угрозой» со стороны Киева.

Нынешние «учения» ФСБ – логическое продолжение политики Кремля по милитаризации полуострова и использованию его в качестве плацдарма для удара по Украине. Эти «учения» имеют две цели – тактическую или краткосрочную и стратегическую. Начнем с первой. Не исключено, что уже этим летом российские силовики организуют очередную провокацию с задержанием «диверсантов», которые якобы готовили террористический акт на одном из курортов Крыма. Москве нужно поддерживать на полуострове обстановку постоянного страха, а местным «властям» обосновать предстоящий провал курортного сезона.

«Власти» будут отвергать любую критику со стороны населения по поводу падения уровня жизни, прикрываясь обеспечением безопасности крымчан

В российском министерстве туризма Крыма заявили, что на майские праздники в нынешнем году приехало меньше отдыхающих из-за плохой погоды. Реальные причины иные: санкции, высокие цены, низкий сервис и прочие хронические «болезни» крымской рекреации. Скорее всего, «террористами» назначат украинцев или крымских татар, обвинив их в срыве курортного сезона. Дескать, туристы из-за страха отказались ехать на полуостров. «Власти» будут отвергать любую критику со стороны населения по поводу падения уровня жизни, прикрываясь обеспечением безопасности крымчан.

«Учения» указывают на то, что Москва готовится к масштабным провокациям, конечной целью которых может быть открытая война против Украины

Второе – стратегические задачи, поставленные перед российскими силовиками. «Учения» указывают на то, что Москва готовится к масштабным провокациям, конечной целью которых может быть открытая война против Украины. ФСБ – крайне закрытая организация. Российские журналисты уже привыкли, что спецслужба не дает комментариев и озвучивает лишь ту информацию, какую посчитает нужным. Как правило, чекисты тиражируют те или иные сведения только в рамках спецопераций. Поэтому нетипичными выглядят сообщения о том, что за нынешними «учениями» будут следить два десятка журналистов.

Отработка операции по «освобождению» от условных террористов платформы «Черноморнефтегаза» – фактический шантаж Киева и его западных партнеров. Речь идет об ассиметричном ответе на иск властей Украины в международный суд по фактам многочисленных нарушений Москвой морского права. Россия незаконно использует ресурсы в акватории Черного и Азовского морей. Кремлевским лоббистам нужны хоть какие-то аргументы против Киева.

Кремль готовит провокацию, дабы потом обвинить «украинских диверсантов» в нападении на добывающие платформы. Далее возможны несколько сценариев. Если Киев и Запад проявят слабость, то Москва может использовать инцидент как повод для удара по Украине со стороны Крыма. Прошлогодняя операция ФСБ с пойманными «террористами» была провальной. И на этот раз российские силовики учтут собственные ошибки. Реализация сценария с очередными «украинскими диверсантами» возможна в 2018-2019 году.

Кремлевские чекисты уже начали масштабную операцию «выборы президента России». Кульминация запланирована на следующий год – в день «присоединения» Крыма. Нет сомнений, что Владимир Путин, переизбравшись на очередной срок, попытается окончательно решить «украинский вопрос». Сломить Украину хитростью, втолкнув в государственное тело «республики» Донбасса не получилось. Западные руководители продлевают санкции и систематически напоминают Путину, что никогда не признают аннексию Крыма. Надеяться, что чекисты отставят Украину в покое, вообще не стоит.

Следующий этап – выборы главы государства в Украине, запланированные на 2019 год. Московские политики не скрывают того, что сделали ставку на внутреннюю дестабилизацию в Украине. Выборы президента Украины – наиболее удобный момент, так как в это время государственный аппарат наиболее уязвим. Пророссийские силы внутри Украины и беглые политики из команды экс-президента Виктора Януковича открыто вынашивают планы силового реванша. В ходе выборов они могут организовать массовые беспорядки в крупных городах Украины.

Путину нужен очередной «крымский Гляйвиц» для открытого вторжения на юг Украины

Как раз в этот момент российские военные и ФСБ инсценируют «нападение» на платформы «Черноморнефтегаза» или иные объекты, обвинив во всем Киев. Путину нужен очередной «крымский Гляйвиц» для открытого вторжения на юг Украины. Легенда нынешних «учений» сама по себе выглядит глупо. Морская буровая платформа – объект, на который сложно напасть незаметно. «Террористы», вооруженные лишь взрывчаткой и стрелковым оружием, на нее просто так не проникнут. И это лишний раз подчеркивает, что речь идет о политической спецоперации Кремля.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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