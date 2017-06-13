Госсекретарь США: отношения с Москвой продолжают ухудшаться

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Сенате 13 июня, что отношения между Вашингтоном и Москвой далее ухудшаются, но американская администрация все еще пытается стабилизировать эти отношения.

Замечания главы внешнеполитического ведомства обнародованы во время, когда Конгресс США активизировал усилия для закрепления действующих санкций и введения новых из-за возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, действий Москвы в Сирии и Украине, и из-за других вопросов.

На заседании комитета по иностранным делам Сената, где рассматривался бюджет Госдепартамента на 2018 год, сенаторы спрашивали Тиллерсона относительно приоритетов США в отношениях с Россией, а также с Китаем, Северной Кореей и Сирией.

На вопрос о Москве Тиллерсон ответил сенаторам, что двусторонние отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. В то же время он уклонился от вопроса, будет ли он поддерживать новые санкции, или Белый дом пытается ветировать такие решения законодателей.

«Мы хотели бы гибкости, чтобы включить потепление в отношении России. У нас есть несколько каналов, где мы начинаем говорить, и я не хотел бы закрыть эти каналы совсем», – сказал Тиллерсон.

Кремль сигнализировал о возможных мерах, если США введут дополнительные санкции.

Соединенные Штаты в несколько этапов, начиная с 2014 года ввели против России санкции – сначала из-за аннексии Крыма, затем – через роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Россия надеялась, что приход к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа поможет в сокращении или даже отмене этих санкций.

Информагентство Bloomberg сообщило 13 июня, что осуществленная российскими хакерами атака на выборы в США в 2016 году была более масштабной, чем считалось ранее. Она включала вмешательства в базы данных и системы программного обеспечения в 39 штатах, вдвое больше чем предыдущие сообщения, указывает Bloomberg со ссылкой на трех человек, непосредственно знакомых со следствием по этому делу.