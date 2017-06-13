Франция и Великобритания объединяют усилия в борьбе против экстремизма в интернете

Франция и Великобритания согласовали совместный план по противодействию терроризму, предусматривающий усиление борьбы с экстремизмом в интернете. Об этом заявили британский премьер Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи в Париже.

Макрон, в частности, заявил, что администраторы социальных сетей не делают достаточно для того, чтобы остановить распространение среди пользователей агрессивной пропаганды. По словам французского президента, Франция и Великобритания разработали «очень конкретный» план действий в этом направлении.

Мэй рассказала, что британское правительство уже работает с управляющими компаниями социальными сетями, «чтобы остановить распространение экстремистских материалов и ядовитой пропаганды, которая деформирует молодые головы».

Как рассказали Мэй и Макрон, Великобритания и Франция рассматривают возможность введения юридического наказания для управляющих социальными сетями, в случае, если они не смогут вовремя принимать меры для удаления экстремистского контента.

В мае в результате нападения во время концерта в Манчестере погибли 22 человека. Через две недели в результате нападений в Лондоне погибли еще 8 человек.

Во Франции в результате терактов с 2015 года погибло уже более 230 человек.