Путин: СМИ в России не контролируются государством

Российский президент Владимир Путин утверждает, что СМИ в России не контролюються властями. Об этом он сказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в эфире телеканала Showtime.

По словам Путина, «это просто невозможно».

Проблему оппозиции российский президент видит в неинтересной политической программе, которая мешает оппонентам Кремля получить поддержку избирателей.

Кроме того, Путин сказал, что некоторые мечтают о развале России.

«Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down (путинская Россия будет повалена – КР). Это их мечты. Но это не соответствует действительности...», – сказал он.

12 июня во многих российских городах прошли митинги против коррупции, в ходе которых задержали более тысячи человек. При этом некоторые контролируемые государством СМИ в тот день решили не сообщать о протестах.

Документальный цикл Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» выходит в эти дни на американском кабельном канале Showtime.