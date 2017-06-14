Россия: на акции против реновации полиция задержала несколько человек

Полиция задержала несколько человек, участников протеста около российского парламента, где законодатели будут рассматривать противоречивую программу сноса домов советской эпохи в Москве, так называемой реновации.

Депутаты Государственной Думы, нижней палаты парламента России, как ожидается, сегодня проведут третье и окончательное рассмотрение законопроекта о реновации.

Митингующие скандировали «Позор», полиция задержала несколько демонстрантов, в частности руководителя московского отделения оппозиционной партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

В рамках программы реновации в Москве планируют снести более 4,5 тысяч домов, построенных в 1950-х и 1960-х годах. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые выходили на митинги с требованием к властям отклонить в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.

Власти Москвы говорит, что здания обветшали и устарели, но многие жители и активисты рассматривают программу как повод для строительства многоэтажек в некоторых районах Москвы.

Аналогичный протест был проведен у Госдумы России 6 июня и 9 июня, тысячи людей протестовали против плана 14 мая.