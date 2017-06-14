Гражданка Украины накануне, 13 июня, пыталась въехать на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма по паспорту группировки «ДНР», признанной в Украине террористической. Ее выявили украинские пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым на КПВВ «Чонгар», сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

«Вчера в контрольный пункт «Чонгар» прибыла 52-летняя гражданина Украины, которая следовала на материковую Украину. Она пыталась пересечь админграницу по так называемому «паспорту ДНР», который и предъявила инспектору при прохождении пограничного контроля. Также правоохранители установили, что в Крым гражданка попала через недействующий пункт пропуска в Керчи», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на женщину пограничники составили админпротоколы по статьям 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины – КР) и 204-2 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее – КР) КуоАП и передали сотрудникам Главного управления СБУ в АР Крым для проведения дальнейших действий в соответствии с украинским законодательством.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».