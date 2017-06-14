Тука: Россия искусственно изменяет демографический состав Крыма

Россия постоянно наращивает военный потенциал на территории аннексированного Крыма. Это угрожает не только возможной агрессией России на материковую часть Украины, но и изменением этнического состава населения полуострова.

Такое мнение высказал заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука 13 июня на ежегодной встрече с европейскими партнерами в рамках диалога по правам человека между Европейским Союзом и Украиной.

«Огромное вопрос – увеличение военного потенциала России на территории Крыма. Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства», – подчеркнул Тука.

Он также добавил, что Россия блокирует украинские сайты, которые предоставляют гражданам на аннексированных территориях возможность изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».