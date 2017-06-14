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Тука: Россия искусственно изменяет демографический состав Крыма

Георгий Тука, архивное фото

Россия постоянно наращивает военный потенциал на территории аннексированного Крыма. Это угрожает не только возможной агрессией России на материковую часть Украины, но и изменением этнического состава населения полуострова.

Такое мнение высказал заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука 13 июня на ежегодной встрече с европейскими партнерами в рамках диалога по правам человека между Европейским Союзом и Украиной.

«Огромное вопрос – увеличение военного потенциала России на территории Крыма. Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства», – подчеркнул Тука.

Он также добавил, что Россия блокирует украинские сайты, которые предоставляют гражданам на аннексированных территориях возможность изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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