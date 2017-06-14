Пожар в Лондоне: не менее 50 человек госпитализировали

В результате масштабного пожара в Лондоне по меньшей мере 50 человек госпитализировали.

«Есть несколько смертельных случаев. Я не могу подтвердить количество в настоящее время», – сказал руководитель пожарной службы Лондона Дени Коттон.

Пожар вспыхнул в 27-этажном многоквартирном доме в западной части британской столицы 14 июня. Огонь разгорелся в доме, который называют башней Гренфелл, в среду на рассвете. Около 200 пожарных все еще борются с огнем.

Очевидцы сообщили, что видели в окнах жителей, оказавшихся и огненной ловушке.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.