Десяткам керченских водителей выписали протоколы за тонированные стекла

Сотрудники российской Госавтоинспекции провели с 1 по 9 июня массовые проверки на дорогах города в рамках операции «Тонировка» и составили админпротоколы на 60 автомобилистов за тонированные стекла. Об этом сообщает пресс-служба керченского управления российского МВД.

«Инспекторами выявлено 60 фактов эксплуатации автомобилей, на которых установлены стекла, светопропускаемость которых превышает нормы технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Водителям грозит ответственность в виде административного штрафа в размере пятисот рублей (ч. 31 ст. 12.5 КоАП России)», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, по российским нормам технического регламента, светопропускная способность автомобильного лобового стекла должна быть не менее 75%, а передних автомобильных боковых стекол не менее 70%.

Ранее в пресс-службе крымского управления ГИБДД признали, что в аннексированном Крыму автолюбители до сих пор игнорируют требования российского закона по поводу тонировки на стеклах автомобилей.

Крымчанам, которых уличают в нарушении требований, грозит административный штраф в размере 500 рублей (около 220 грн – КР).

Инспекторы уверяют, что такие меры предпринимаются «ради безопасности всех участников дорожного движения».

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД крымских водителей зачастую останавливали на дорогах, заставляя прямо на обочине снимать тонировочную пленку со стекол своих машин.