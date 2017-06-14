Киевское издательство выпустило сборник поэзии «Крым, который мы любим»

Киевское издательство «Пульсари» выпустило сборник крымских поэтов «Крым, который мы любим». Об этом Крым.Реалии сообщила сотрудник издательства Лариса Копань.

«Выпустили тысячу экземпляров на средства госбюджета по программе «Украинская книга», все разошлись по библиотекам. Но возникла необходимость в дополнительном тираже, мы за свои средства издали еще триста экземпляров, эти пустили в продажу», – сказала она.

Копань отметила, что часть дополнительного тиража поступила для реализации в национальную сеть книжних магазинов «Є», издательство также принимает заказы через интернет. По словам сотрудницы издания, один экземпляр книги был отправлен в Крым одному из учреждений культуры полуострова.

«Они попросили нас и мы отправили с человеком, который ехал в Крым. Это – подарок», – сказала она.

Книгу из произведений украинских, российских и крымскотатарских авторов составила киевский литературовед Людмила Тарнашинская. В ней поэтические произведения крымскотатарских авторов представлены на языке оригинала и в переводе на украинский язык. Это – единственная из 237 книг, которые были отобраны для издания по программе «Украинская книга», в которой представлены крымские авторы.

В 2015 году в программу «Украинская книга» не было включено ни одного издания крымскотатарских авторов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».