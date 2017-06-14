Суд отказался отменить указ Порошенко о запрете «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказался признать неправомерным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Я ожидал любого решения. Для меня очевидно, что ограничена свобода выражения мнений и убеждений», – сказал истец, студент Никита Евстифеев.

Истец в жалобе, поданной в ВАСУ, просил признать недействительными несколько пунктов решения СНБО, которое ввел в действие своим указом Порошенко, в частности, касающиеся запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

15 мая президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности сайты группы Mail.Ru, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Тогда также в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что через российские соцсети ведется информационная агрессия против Украины.