В Росгвардии считают законным разгон акции 12 июня в Москве

В Росгвардии считают законным разгон антикоррупционной акции 12 июня в столице России Москве, сообщает Радио Свобода. В российском ведомстве 14 июня заявили, что протестующие на Тверской улице «всячески мешали отдыху москвичей и гостей столицы», выкрикивая некие «провокационные лозунги».

Сотрудники Росгвардии при этом, как утверждают в ведомстве, «действовали в строгом соответствии с законом».

На акции протеста 12 июня в Москве были задержаны около 900 человек. Большинство из них держали в руках российские флаги, а одним из лозунгов был: «Россия без Путина!». Полицейские применяли к участникам несогласованного митинга силу, несколько активистов пострадали.

После акции Следственный комитет России возбудил в отношении несовершеннолетнего Михаила Галяшкина уголовное дело о нападении на полицейского. По версии следствия, молодой человек распылил перцовый газ в лицо сотрудника ОМОНа.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.