В России обнародовали видеозапись предполагаемой внучки Путина

В России «Центр управления расследованиями» (ЦУР) обнародовал видеозапись, на которой якобы запечатлена внучка президента России Владимира Путина.

ЦУР утверждает, что это – ребенок старшей дочери Путина Марии, а съемка сделана в 2013 году в резиденции Ново-Огарево. Сейчас девочке должно быть 5 лет.

Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин рассказал российскому телеканалу «Дождь», что запись сотрудники центра нашли в своих архивах, которые стали просматривать после появления документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна о Путине. В нем российский лидер впервые сказал о наличии у него внуков.

По словам Коняхина, журналист Сергей Канев утверждает, что видеоролик с внучкой был размещен в свое время на странице Марии Воронцовой – предположительно старшей дочери Путина – в социальной сети «ВКонтакте», но удален через неделю после публикации.

31 января 2016 года журнал New Times разместил данные расследования, в котором говорится, что Мария вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Фаассена и живет в Нидерландах.

Благодаря журналистскому расследованию ранее стало известно и о предполагаемой младшей дочери президента – Катерине Тихоновой, которая руководит российской компанией «Иннопрактика» и мужем которой является миллиардер Кирилл Шамалов.