Активисты международной правозащитной организации Amnesty International под стенами министерства иностранных дел Украины в Киеве 14 июня проводят сбор подписей в поддержку заключенных и похищенных активистов в Крыму.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в частности, правозащитники просят присутствующих поставить подпись под обращением к российскому прокурору аннексированного Крыма Олегу Камшилову с требованием прекратить судебное производство в отношении правозащитника Эмир-Усеина Куку и предпринять меры по поиску пропавшего активиста Эрвина Ибрагимова.

Сбор подписей проходит во время джазового концерта «Музыка свободных людей», который проходит под стенами министерства иностранных дел Украины в Киеве.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар, активист крымскотатарского национального движения Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае поздним вечером 24 мая 2016 года. После аннексии в Крыму российские власти начали преследование независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Фигуранты «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.