Подтверждена встреча Порошенко и Трампа в Вашингтоне

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, ориентировочно в преддверии саммита G20 в немецком Гамбурге, который состоится в начале июля, сообщили Радіо Свобода источники в Киеве и Вашингтоне.

«Известно, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», – сообщил также министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что официальное заявление о дате встречи сделает канцелярия украинского президента.

В то же время несколько источников отметили Радіо Свобода, что точная дата первой встречи «с глазу на глаз» Порошенко и Трампа еще не утверждена, однако, она состоится, вероятно, уже на следующей неделе. Есть также информация о том, что администрация украинского президента приняла приглашение от Белого дома о встрече, хотя неизвестно, идет ли речь о контактах в рамках официального визита.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники указала дату 19-20 июня.

В украинском МИД вскоре после вступления Дональда Трампа на пост президента США заявляли, что готовят встречу украинского главы государства с американским лидером.