С 1 июля для крымчан подорожает электричество, газ и вода

С 1 июля в аннексированном Крыму подорожает электроэнергия, газоснабжение и вода. Об этом сообщают на сайтах крымских ресурсоснабжающих организаций.

На сайте предприятия «Крымэнерго» отмечено, что новые тарифы вступают в силу согласно приказу подконтрольного Кремлю госкомитета по ценам и тарифам Крыма «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население».

Теперь кВт/ч будет строить 2,43 руб. (1 грн – КР) (при условии потребления в месяц до 150 кВт/ч). От 150 до 600 кВт/ч тариф составит 3,04 руб (1,3 грн – КР). От 600 кВт/ч – 4,95 руб (2,16 грн – КР). Ранее тариф составлял соответственно 2,04, 2,55 и 4,95 руб. за кВт/ч.

Установленные тарифы будут действовать до конца 2017 года.

На сайте предприятия «Крымгазсети» также сообщают об увеличении цен на голубое топливо для населения. Один кубометр газа для потребителей с годовым потреблением до 3500 кубометров (самая распространенная категория) будет стоить 3,9895 руб. Ранее тариф составлял 3, 9194 руб.

На сайте предприятия «Вода Крыма» информации об изменении тарифов пока нет, но «Крымская водная компания» уже разместили для своих абонентов объявления об увеличении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

В Крыму начале 2017 года стало известно, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом крымчанам обещают, что повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.

В июге в подконтрольном Кремлю крымском Госкомцене признали, что крымчане жалуются на высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепло и свет. По сообщению ведомства, в мае в Госкомцен Крыма поступило 80 обращений граждан.