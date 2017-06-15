Путин заявил, что Россия «всегда жила под санкциями», и Крым тут не при чем

Президент России Владимир Путин 15 июня во время «прямой линии», которая транслируется государственными телеканалами, заявил, что к России всегда применяли сдерживающие санкции. Отвечая на вопрос, может ли страна находится под санкциями десятилетиями, Путин ответил, что аннексия Крыма не является главной причиной происходящего.

«История Россия показывает, что мы все время жили под санкциями. Это началось тогда, когда Россия вставала на ноги и наши партнеры видели в нас конкурентов. Ничего экстреординарного не происходит. С чего снова начали говорить об этих санкциях? Не было бы Крыма, были бы другие проблемы. Придумали бы еще что-то для сдерживания России», – сказал Путин.

При этом российский президент отметил, что санкции отразились на российской экономике, но «не кардинально».

«Как ни странно, есть и плюсы. Мы вынуждены были включить мозги, таланты в ключевых отраслях, а не просто пользоваться нефтегазодолларами. Но конечно же, это ненормальная ситуация. Все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят и нужно стремиться, чтобы мировая экономика действовала без этих ограничений», – добавил он.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным в России началась 15 июня в полдень по местному времени и транслируется государственными телеканалами. Российские СМИ сообщили, что Владимиру Путину поступило около двух миллионов вопросов.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что будет защищать аннексированный Крым «всеми доступными нам средствами», если в России увидят «угрозу для своей территории».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».