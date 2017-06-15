В Госдуме хотят жаловаться на Украину из-за недопуска российских боксеров, посещавших Крым

Глава комитета Госдумы России по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев утверждает, что российская Федерация бокса должна пожаловаться на Украину в Международный олимпийский комитет, Международную федерацию бокса, а также в Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за недопуска российских спортсменов, посещавших Крым, на чемпионат Европы, который проходит в Украине.

«Данный инцидент нельзя оставлять без реакции. А реакция должна быть простой – срочные жалобы от Федерации бокса России в Международный олимпийский комитет, Международную федерацию бокса, а также в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы наказать Украину как страну-организатора соревнований», – цитирует Свищева российский ТАСС.

По его словам, «какими бы не были сложными отношения со страной, никак это не должно сказываться на спортсменах и их участии в соревнованиях».

В Украину 14 июня не пустили девять российских участников и болельщиков европейского чемпионата по боксу, поскольку ранее они нарушили порядок въезда на территорию аннексированного Крыма.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин будет проходить с 16 по 24 июня в Харькове.

Комментариев на официальном сайте Федерации бокса России по поводу недопуска российских спортсменов, на данный момент нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».