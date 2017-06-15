Россия не вернет в Алупку местное самоуправление – эксперт

Российские чиновники не позволят вернуть в Алупку местное самоуправление. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал специалист по региональному развитию Игорь Кобеля.

По его словам, за двадцать лет крымчане привыкли к самостоятельности. Они всегда настаивали на том, чтобы киевская власть не вмешивалась в их дела. После аннексии полуострова Россия забрала у них такую свободу, подчеркнул эксперт.

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«Крым всегда был такой территорией, где была Верховная Рада АРК, где депутаты сами принимали определенные решения. Они любили это делать и хотели быть независимыми. А сегодня там происходит построение строя согласно Конституции и уставам Российской Федерации. Никто не захотел играть с Крымом в самостоятельность. У них это забрали. Те люди, которые двадцать лет что-то решали, сейчас спокойно слушают, что им говорят, находясь под каблуком системы», – объяснил эксперт.

Жители южнобережного города Алупка публично попросили президента России Владимира Путина вернуть городу органы местного самоуправления, которые действовали там до 2014 года. Соответствующее видеообращение размещено в YouTube и активно распространяется в соцсетях.

После того, как Крым де-факто оказался под контролем России, в Алупке было ликвидировано местное самоуправление. Таким образом, город лишился собственного бюджета и основных органов власти. Для решения основных вопросов горожане вынуждены ездить в Ялту, которая расположена в 18 километрах от Алупки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».