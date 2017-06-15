Путин не захотел спорить с Поклонской из-за фильма Учителя «Матильда»

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 15 июня заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт между экс-прокурором аннексированного Крыма, а ныне депутатом российской Госдумы Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем из-за фильма «Матильда», который еще на вышел на экраны. Так Путин ответил на вопрос актера Сергея Безрукова об инициированных Поклонской проверках кинокомпании Учителя и нападках на свободу выражения в России.

«Мне бы не хотелось вступать в его (Учителя – КР) спор с депутатом Государственной Думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы сказали, что пытаются запретить. Никто не пытается запретить. У нее есть позиция, она пытается ее защитить, обращается в различные инстанции, но никаких решений по этому поводу, каких-то запретов, как вы знаете, нет. Я рассчитываю, что у нас диалог открытый в обществе сохранится», – сказал Путин.

При этом он призвал вести диалог «в рамках приличия и, самое главное, в рамках закона».

Режиссер Алексей Учитель, в свою очередь, отметил, что «абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, безусловно, когда что-то увидишь. Я вот 12 числа увидел депутата Поклонскую, предложил ей посмотреть фильм, она отказалась».

Российский режиссер, автор фильма «Матильда» Алексей Учитель встретился 12 июня с экс-прокурором аннексированного Крыма, а ныне депутатом российской госдумы Натальей Поклонской. После встречи Учитель сказал о том, что «примирение невозможно».

В конце мая российская полиция по жалобе Поклонской начала проверку кинокомпании Учителя на налоговые преступления.

Адвокат режиссера Константин Добрынин в ответ на это обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность Поклонской, которая инициирует проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма «Матильда».

После многократных жалоб Поклонской в Генпрокуратуру на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».

Крым.Реалии ведут онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.