Новые жертвы столкновения судов в Керчи: беременная новобрачная потеряла ребенка – СМИ

В Керчи сообщают о подробностях расследования столкновения катера и яхты в акватории набережной Керчи 10 июня, в результате которого погибли двое и были госпитализированы три человека.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город» со ссылкой на данные следствия, «пассажиры промыслового катера «Стелс-007», в том числе его водитель, праздновали второй день свадьбы».

«Среди пострадавших – семейная пара, которая накануне заключила брак. Молодая жена находилась на девятом месяце беременности и после аварии была доставлена в реанимацию; спасти ребенка не удалось. Супруг девушки также находился на катере, но получил менее значительные травмы», – говорится в сообщении.

Как сообщается, на борту прогулочной яхты «Солярис», в которую врезался катер, были приезжими. Местные СМИ сообщают, что две женщины, которые погибли при аварии, за день до трагедии приехали в Крым из соседней России.

В пресс-службе Следственного комитета России по Крыму 11 июня сообщили, что по результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель катера, столкнувшегося с яхтой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту смерти двух человек и травмирования восьми человек в результате столкновения маломерного судна и катера в акватории Черного моря.