В ЕС намерены на год продлить санкции против России за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза по иностранным делам, который соберется в Люксембурге 19 июня, намерен на год продлить ограничительные меры против России, принятые из-за аннексии ею Крыма в 2014 году. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

«Лидеры ЕС на саммите 22-23 июня примут принципиальное политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России, введенных в ответ на агрессию против Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции включают в себя запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, услуги, связанные с туристической деятельностью на полуострове, экспорт ряда товаров и технологий в Крым для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

15 июня министры иностранных дел Литвы и Швеции выступили за сохранение санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».