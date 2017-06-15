В украинском МИДе потребовали организовать встречу Чийгоза с больной матерью

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от подконтрольных Кремлю властей Крыма позволить одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгоз увидеться со своей матерью, которая находится при смерти. Об этом 15 июня на своей странице в Твиттере написала спикер украинского МИДа Марьяна Беца.

«Требуем от оккупационной власти АРК позволить политзаключенному Чийгозу увидеться с матерью, которая при смерти», – написала Беца.

Онадобавила, что Чийгоз более двух лет находится в тюрьме по политическим мотивам, и поэтому имеет право увидеть больную мать.

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 15 июня вновь отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоз с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна. Адвокат Чийгоза Николай Полозов призвал мировую общественность повлиять на российский суд в Крыму.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.